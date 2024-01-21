В Ленинградской области РФ после взрывов горит терминал в порту: местные говорят об атаке БПЛА. Видео

В ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области РФ пожаловались на новую атаку БПЛА. Местные жители слышали звуки дронов, после чего прозвучали взрывы в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, который расположен на берегу Финского залива Балтийского моря.

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Там вспыхнул пожар. Российские СМИ сообщали, что горит либо нефтяной, либо угольный терминал порта.

"В порту стоим. Е**нуло и пожар. Баржу притащили с Питера. Сейчас всех выгоняют в море", – писали россияне в сети.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел в терминале компании "Новатэк". Пострадавших, по его словам, нет, была проведена эвакуация персонала.

"В Кингисеппском районе Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за пожара в терминале "Новатэка", – добавил он.

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