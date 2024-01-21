Российский завод 'Новатек' остановил работу после атаки дронов СБУ

Российский нефтяной терминал компании "Новатек" приостановил работу после атаки украинскими беспилотниками. Он один из новейших и важнейших в РФ, работает на экспорт и поставляет топливо российским войскам.

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Об остановке деятельности терминала пишет издание Bloomberg. Кроме того, как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, после атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", – отметили источники.

Как следствие – россияне вынуждены опрокидывать еще больше установок ПВО с фронта в защиту тыла.

Порт Усть-Луга – один из двух главных экспортных пунктов страны на Балтийском море, расположенный примерно в 130 километрах юго-западнее Санкт-Петербурга, родного города президента России Владимира Путина, и недалеко от границы с Эстонией.

"По сообщению "Новатек", завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге прекратил все технологические операции. Пострадавших нет", – говорится в сообщении Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 21 января в Ленинградской области РФ пожаловались на новую атаку БПЛА. В районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, раздались взрывы и вспыхнул пожар.

– Россияне закатили истерику из-за взрывов в порту в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Они возмущаются, что хваленая ПВО оккупантов пропустила удар, а некоторые мечтают об атаках по Великобритании и Франции.

– Позже стало известно, что ночная атака на нефтяной терминал в Усть-Луге проводилась в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

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