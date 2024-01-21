'Где РЭБ? Где ПВО?' Россияне устроили истерику из-за взрывов в порту в Ленинградской области и размечтались об ударах по Британии и Франции

Россияне закатили истерику из-за взрывов в порту в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Они возмущаются, что хваленая ПВО оккупантов пропустила удар, а некоторые мечтают об атаках по Великобритании и Франции.

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Гневные комментарии граждане страны-агрессора оставили под новостью о том, что пожар в терминале порта Усть-Луга "произошел из-за двух взрывов". "Ну че за х**ня, где РЭБ, где ПВО?!", "Два взрыва, не сбили, ПВО? Не, не слышал", – пишут они.

Другие заявили, что Черниговскую и Сумскую область Украины, откуда войска РФ бежали весной 2022 года, "необходимо сделать российскими и тогда до Питера ничего не долетит". При этом один из россиян допустил, что БПЛА могли запустить "диверсанты неподалеку".

Кроме того, некоторые потребовали "жесткого ответа" на атаку.

"Киев сравнять с земелей, сколько можно терпеть", "Только ядерные удары успокоят х**лов навсегда", "Когда будет гореть в Англии и Франции?", – пишут возмущенные россияне.

Напомним, в ночь на 21 января в Ленинградской области РФ пожаловались на новую атаку БПЛА. Там слышали звуки дронов, после чего прогремели взрывы в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга на берегу Финского залива Балтийского моря.

Позже власти заявили, что пожар произошел в терминале компании "Новатэк", выпускающей нефть, керосин, дизельную фракцию и мазут.

По состоянию на 9 утра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пожар локализован.

"Спасатели доложили о локализации возгорания на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до 2", – написал он в своем Telegram-канале.

А глава Кингисеппского района области Юрий Запалатский уточнил, что пожар в терминале порта Усть-Луга начался из-за двух взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской Туле ночью также прогремели взрывы. БПЛА поразил завод "Щегловский вал", выпускающий ЗРК "Панцирь-С". Информацию подтвердили наши источники в ГУР.

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