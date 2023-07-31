'Главным виновником является Путин': в ГУР прокомментировали воскресные взрывы в Москве

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали воскресные взрывы в Москве. Там заявили, что главным виновником этих инцидентов есть действующий режим в РФ и непосредственно кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Такое заявление сделал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Главный виновник и этих, и других инцидентов и на территории Москвы, и на территории в целом так называемой РФ, и на оккупированных территориях – это, конечно, режим Путина, непосредственно российский диктатор, его окружение, которое приняло и реализовало решение о нападении на Украину", – заявил Юсов.

Он добавил, что когда страна объявляет несправедливую и геноцидную войну против другой страны, она должна быть готова, что боевые действия будут вестись и на территории страны-захватчика. По его словам, Москва и другая территория РФ, где расположены объекты, вовлеченные в войну РФ против Украины, находятся в зоне опасности, и "с ними там могут происходить соответствующие инциденты".

При этом очень показательно то, что кремлевская пропаганда пытается умалчивать эти факты.

"Когда россияне совершают теракты по Украине, Украина показывает на весь мир, что вот захватническая война, вот жертвы, вот очередное преступление рашистов. Если что-то выходит из-под контроля на территории самой РФ, то диктаторский режим, напротив, пытается показать, что ничего не произошло, все идет по плану. Но уже и жители самой Москвы понимают, что давно уже ничего по плану не идет", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что пока оккупанты не уйдут с украинской территории, пока преступники не будут наказаны, безопасных мест в государстве-агрессоре не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Москве в ночь на 30 июля снова пожаловались на атаку беспилотников. Один из них попал в башню бизнес-центра "Москва-Сити", после чего вспыхнул пожар, было повреждено несколько этажей. Момент прилета попал на видео.

– Известно, что в поврежденной башне расположены три министерства России: цифровое развитие, минэкономразвития и минпромторг.

– Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине ядерным оружием после атаки на "Москва-Сити". Он заявил, что Москва якобы пойдет на такой шаг в случае успешного контрнаступления ВСУ.

– После масштабной атаки БПЛА на Москву Путин принял участие в параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым он прошел на катере мимо убранства кораблей на Неве.

– Граждан страны-агрессорки шокировала ночная атака беспилотников на Москву. Одни сняли на видео уничтоженный поверх высотки "Москвы-Сити", другой мужчина рассказал, что видел, как большой белый дрон пролетел над городом и попал в здание.

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