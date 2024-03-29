'Ехали в Киев за наградами': в РФ в очередной раз заявили о якобы связи террористов с 'Крокуса' с Украиной

В Следственном комитете РФ вновь сообщили о якобы связях террористов, совершивших нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве, с Украиной. Теперь там следователи утверждают, что подозреваемые в совершении теракта якобы должны были прибыть в Киев "для получения обещанного им вознаграждения".

Об этом сообщают российские пропагандисты. В российском Следкоме заявили, что подозреваемые в совершении теракта в первоначальных показаниях заявили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения были координированы через мессенджер Телеграмм мужчиной под псевдонимом.

"По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для дальнейшего его пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения", – добавили там.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Погибли не менее 133 человек, еще около 150 ранены.

Москва сразу же, без всяких доказательств, попыталась обвинить в теракте Украину. В Следственном РФ заявили, что подозреваемых в стрельбе задержали в Брянской области якобы по пути в Украину, все они граждане Таджикистана.

Диктатор Владимир Путин обвинил Киев якобы в подготовке "окна" для побега подозреваемых.

При этом всему ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ-К, обнародовавшая видео, снятая нападающими в "Крокусе".

В ISW предупредили, что игнорирование Кремлем настоящих причин и исполнителей теракта сыграет с РФ злую шутку.

После массового убийства в "Крокусе" в РФ начались гонения на мигрантов из Центральной Азии. Людям "неславянского облика" курят киоски, не дают работать, бьют, оскорбляют и выселяют из квартир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!