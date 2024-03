Игнорируют реальную угрозу: ISW объяснил, почему Кремль обвиняет Украину в теракте в 'Крокусе' и почему это обернется против него

Чиновники Кремля и российские ультранационалисты продолжают обвинять Украину в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, которое, скорее всего, совершила террористическая организация ИГИЛ. Такая их настойчивость может нанести ущерб внутренней безопасности и жизням гражданского населения самой России.

На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, агрессор идет на риски, чтобы банально сохранить мобилизуемый ресурс для войны против Украины.

Так, российский блогер-ультранационалист, удостоенный наград Кремля, 24 и 25 марта усилил повествование, в котором безосновательно обвинял Украину в нападении в "Крокусе", жертвами которого стали 133 человека. Он широко усиливал другие утверждения пропагандистов о том, что ИГИЛ и ее афганско-пакистанское отделение "Хорасан" якобы неспособны совершить столь жестокую атаку. По их циничному мнению, даже обнародованное признание боевиков "является уловкой, призванной скрыть участие Украины и Запада".

Другие российские блогеры еще больше усилили эту версию, заявив, что ИГИЛ и "Хорасан" якобы ослаблены и побеждены, поэтому теперь в основном являются "средствами массовой информации". Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США, мол, они "оправдывают" Украину, сообщая, что нападение осуществило ИГИЛ.

"Это утверждение явно неверно, как неоднократно документировал CTP (Critical Threats Project – Проект критических угроз). Заявление террористов "Исламского государства" о проведении атаки на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье в значительной степени согласуется с предыдущими их атаками, за которые они брали ответственность. ИГИЛ рискует дискредитировать себя в мировом салафитско-джихадистском сообществе, ложно взяв на себя ответственность за громкие нападения", – подчеркнули в ISW.

Аналитики отметили, что заявления россиян о настаивании на участии в теракте Киева с другой стороны подтверждают давние попытки Кремля оправдать продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину в долгосрочной перспективе, ложно изображая существование независимой и суверенной страны как экзистенциальную угрозу РФ.

Так, Кремль и его ультранационалистические рупоры игнорируют явную угрозу, которую операции ИГИЛ на российской территории представляют для внутренней безопасности РФ и ее гражданского населения. Вместо этого агрессор отдает приоритет информационному воздействию ложных обвинений Украины в причастности, сохраняя при этом уровень доступа российского сообщества этнических меньшинств, которые могут быть уязвимы для вербовки в ИГИЛ и подобные группировки, чтобы сохранить мобилизуемый ресурс для войны.

"Кремль, вероятно, решил, что информационная ценность обвинения Украины в нападении на "Крокус" стоит любых рисков внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые может понести Россия из-за неспособности адекватно противостоять радикальной салафитско-джихадистской угрозе внутри своих границ", – объяснил ISW цель государства-террориста РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Институт изучения войны назвал признаки того, что к теракту в "Крокусе" причастно ИГИЛ. В то же время аналитики подчеркнули, что Кремль все равно может предъявить новые обвинения против Украины.

Для филиал ИГИЛ "Провинция Хорасан" или ИГИЛ-К, который вел на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле", Россия является ярым врагом со времен войн в Чечне и Сирии. Подробнее о его деятельности и о том, что группировка имеет против Кремля, читайте в материале.

