'Что-то наши подозрительно молчат': россияне устроили истерику из-за 'бавовны' в Краснодарском крае и размечтались о ядерных ударах

Граждане государства-террориста России уже по традиции устроили в сети истерику из-за взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Россияне как обычно упрекнули свою власть в скрытии информации.

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Также граждане РФ размечтались о ядерных ударах. Своими агрессивными мыслями россияне поделились в пропагандистских Telegram-каналах.

Жители страны-агрессора в очередной раз задались риторическим вопросом, куда же подевалось хваленная российская противовоздушная оборона. При этом упрекнули министра обороны РФ Сергея Шойгу, который несмотря на постоянные взрывы на территории России, отчитывается об "успешной" работе ПВО. Также в сети напомнили, что военно-политическое руководство РФ "подозрительно молчит" после атаки БПЛА на Москву.

Не обошлось у россиян без традиционных призывов к ядерному удару. В этот раз граждане РФ проявили свое террористическое нутро и призвали нанесли ядерный удар по инфраструктуре на западе Украины.

Россияне пожаловались, что в очередной раз кто-то перешел их воображаемые "красные линии", а в Кремле по-прежнему никак не реагируют. Также в сети призвали поменять кремлевского диктатора Владимира Путина на другого военного преступника Евгения Пригожина.

При этом в РФ признали, что россияне теперь начинают пожинать плоды так называемой "спецоперации" и ежедневно читают о взрывах на территории страны-террориста.

Напомним, ночью 31 мая Россию посетила новая "бавовна". На этот раз взрывы прогремели на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. В РФ уже придумали, что предприятие атаковали беспилотники.

Ранее сообщалось, что утром 30 мая в РФ заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку. Позже звуки взрывов добрались до Подмосковья и самой столицы – на фоне дыма над жилыми кварталами пропагандисты утверждали, что ПВО сбило около десятка БПЛА.

Накануне в РФ в очередной раз пожаловались, что несколько беспилотных летательных аппаратов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Пропагандисты утверждают, что все БПЛА были "нейтрализованы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 мая произошла очередная атака на нефтепровод "Дружба" в Брянской области, расположенный в 150 км от границы;

– 3 мая россияне заявили об атаке беспилотниками военного аэродрома в Брянской области. В нападении якобы участвовало 5 БПЛА.

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