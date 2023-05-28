В России пожаловались на новую атаку дронов по НПЗ в Краснодарском крае

В РФ в очередной раз пожаловались, что несколько беспилотных летательных аппаратов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Пропагандисты утверждают, что все БПЛА были "нейтрализованы".

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Также говорится о том, что инфраструктура НПЗ не пострадала. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Пропагандисты со ссылкой на представителей региональной власти утверждают, что БПЛА "были сбиты и часть обломков упала на территории завода".

"Несколько беспилотников попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Все они были сбиты. Часть обломков упали на территории завода, однако инфраструктура предприятия не пострадала", – говорится в сообщении.

Примечательно, что в начале мая Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае уже был атакован БПЛА. Тогда российские власти не комментировали, почему на НПЗ произошел пожар. Однако пропагандистские росСМИ констатируют, что атаки беспилотников в российских регионах на связанные с топливом объекты участились.

Напомним, на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Ильский" в Краснодарском крае РФ утром 5 мая прогремел взрыв. Это была вторая "бавовна" за последние дни. Причиной взрыва российские СМИ назвали атаку "украинским беспилотником".

Ранее сообщалось, что 11 мая беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области России. В результате частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 мая произошла очередная атака на нефтепровод "Дружба" в Брянской области, расположенный в 150 км от границы;

– 3 мая россияне заявили об атаке беспилотниками военного аэродрома в Брянской области. В нападении якобы участвовало 5 БПЛА.

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