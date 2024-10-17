Уже несколько дней ряд телеграмм-каналов и сайтов ведут против меня информационную войну, обвиняя во лжи, до которой можно было бы додуматься только в тяжелом алкогольном состоянии (скрины прилагаются)…

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Все пов'язано з тим, що я як голова Громадської ради при КМДА, спільно з моїми колегами виступили проти корупції та зловживань чиновниками комунального підприємства "Київська спадщина" під час проведення ярмарок в 5-ти районах Києва.

10 жовтня 2024 року керівник КП "Київська спадщина" перед депутатською комісією ТКК з питань перевірки видатків, ввів в шоковий стан всіх присутніх в сесійній залі, і депутатів, і голів районних адміністрацій та присутню громадськість.

Чиновник, якого призначили декілька років тому на посаду поза конкурсом, взагалі не зміг відповісти на жодне питання, щодо фінансового та господарського стану підприємства...

І це він прийшов з фінансовим звітом на комісію?

Раніше Громадська рада при КМДА направляла відповідні запити на Департамент і комунальне підприємство та отримала офіційну відповідь щодо діяльності цього КП:

"Кількість наданих послуг на 2023 рік складає 42 532 торгових місця, а за І півріччя 2024 року - 20 848 торгових місць. КП "Київська спадщина" знаходиться на госпрозрахунку та не є розпорядником бюджетних коштів.

У 2023 році комунальне підприємство "Київська спадщина" отримало на рахунок 10 188 тис. грн, з них було перераховано до міського бюджету 671 тис. грн, за І півріччя 2024 року було отримано на рахунок підприємства 6 138 тис. грн, з них було перераховано до міського бюджету 492 тис. грн".

Як бачимо КП сплачує до бюджету з оренди місць лише близько 7-8% із зібраних грошей, решта йде на їх утримання (зарплати, премії, консультаційні послуги і т.п.).

Для прикладу, КП "Житній ринок" сплачує до бюджету 50 відсотків від оренди приміщень. Різниця як бачимо дуже велика.

Звичайно у нас виникло питання чому за ярмарки сплачують до бюджету так мало?

Директор відповіді так і не надав.

Кожна ярмарка має чітку затверджену схему розміщення точок, за які підприємці сплачують кошти готівкою безпосередньо представнику КП на самій ярмарці. За словами директора КП ціна одного місця коливається від 400 до 600 (700) грн/день.

І ось тут вже не співпадіння, якщо за 2023 рік було отримано 10 188 тис. грн, ділимо на 42 532 місць, виходить ціна 240 грн.

Як бачимо це щонайменше вдвічі менше. Отже директор тільки підтвердив, що кожен сплачує два платежі, один офіційний, інший чорною готівкою?

Звичайно, хіба це погано, що хтось отримав близько 10-15 млн грн собі в кишеню?

Йдемо далі...

Якщо ви прийдете на ярмарку, то побачите, що крім чітко визначених в схемі розміщення торгових точок, ще є і інші торгові точки, які не попадають в схему розміщення, а отже всі кошти, які сплачуються за такі місця, йдуть виключно поза касою. Кількість таких точок різна, в залежності від місць розташування ярмарки.

За моїми підрахунками, це ще може бути близько 5-7 млн грн тіньової готівки.

І це лише частина того, що ми змогли виявити за останні декілька місяців своєї громадської роботи.

Адже є, наприклад, інформація, що деякі торгові точки здаються в окремих місцях по ціні до 1 тис .грн. І це вже зовсім інші цифри...

Загалом, за моєю інформацією, сума тіньових грошей з ярмарків може сягати близько 40-50 млн грн /рік.

Тепер я розумію, де беруться гроші на замовні статті проти громадськості та мене особисто.

Маю зазначити, що реакція профільного Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА виявилася після мого оприлюднення фактів та шокового засідання ТКК досить швидкою.

Вже 11 жовтня на офіційній сторінці в мережі Facebook департамент підтвердив усі недоліки керівництва КП "Київська спадщина" та провівши аналіз показників фінансово-господарської діяльності КП звернувся до міського голови Віталія Кличка з проханням усунути із займаної посади директора Литвинова О.І.

Маю надію, що найближчим часом, буде звільнено не лише керівника, а й усіх його заступників та проведено відповідне службове розслідування діяльності даного КП.

А ми, як громадськість, продовжуємо і надалі моніторити та виявляти порушення законодавства окремими чиновниками міської влади.