В Брянской области заявили об атаке на нефтепровод 'Дружба': подробности

В Брянской области России заявили об очередной атаке на нефтепровод "Дружба", который находится в 150 км от границы. Под обстрел якобы попал наливной пункт в поселке Свень.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, атака произошла рано утром 10 мая. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.

На них обнаружили пробоины диаметром около 10 см. Утечек или возгорания не зафиксировано, пострадавших нет.

Отмечается, что два удара по резервуарам были нанесены около 5 часов утра с интервалом в 20 минут.

Какими боеприпасами обстреляли "Дружбу", пытаются выяснить.

О предыдущей атаке на "Дружбу" в Брянской области росСМИ заявляли 20 марта. Тогда беспилотник якобы сбросил боеприпас на территорию нефтеперекачивающей станции. Сообщалось, что это был уже четвертый инцидент "за несколько дней".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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