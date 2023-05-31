В Краснодарском крае 'бавовна' на нефтеперерабатывающем заводе: момент прилета дрона и взрыва попал на видео

Ночью среды, 31 мая, Россию посетила новая "бавовна". На этот раз взрывы прогремели на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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Как утверждают росСМИ, его атаковали беспилотники. В результате взрыва, который был слышен на несколько километров, завод окутали дым и пламя – загорелась одна из установок по перегонке мазута. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

В данный момент информации о пострадавших и заявлений от властей не поступало. На месте работают спасатели.

По данным СМИ, проектная мощность по переработке нефти НПЗ составляет 6,25 млн тонн в год. Производит дизельное топливо, газовый бензин, газойль, мазут и серу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что на НПЗ была совершена атака с помощью БПЛА. Он сообщил, что около 4:40 пожар был полностью ликвидирован, заверил, что пострадавших нет.

Напомним: утром 30 мая в РФ заявили об атаке беспилотника: он якобы врезался в многоэтажку. Позже звуки взрывов добрались до Подмосковья и самой столицы – на фоне дыма над жилыми кварталами пропагандисты утверждали, что ПВО сбило около десятка БПЛА.

Кремлевские власти обвинили в этой массированной "атаке дронов" Украину. На фоне новостей о ней пропагандисты опубликовали видео мощной "бавовны" в районе Рублевки. Они заявили, что это было сбивание "украинского БПЛА", и оно очень испугало россиян, хотя те усомнились в работе ПВО и предполагали, что на самом деле это – прилет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ООН заявили, что сравнивать нападение БПЛА на Москву с постоянными обстрелами Украины российскими оккупантами некорректно. В организации подчеркнули, что осуждают любые атаки на гражданские объекты;

– президент РФ Владимир Путин прокомментировал атаку дронов на Москву, отметив, что российская ПВО сработала "штатно и удовлетворительно", хотя "есть над чем работать".

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