В ЦАХАЛ заявили о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Синвара: информация проверяется

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в секторе Газа вероятно был ликвидирован новоиспеченный политический лидер ХАМАС Яхьян Синвар. В настоящее время ЦАХАЛ совместно со службой безопасности ШАБАК проверяют эту информацию.

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Армия обороны Израиля опубликовала совместное со службой безопасности заявление. В ней отмечается, что в ходе операций ЦАХАЛ в секторе Газа были ликвидированы три террориста.

"В ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа были ликвидированы три террориста. ЦАХАЛ и ШАБАК проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар", –говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ также отметили, что в настоящее время лица ликвидированных террористов не могут быть подтверждены.

"В здании, где были убиты террористы, не обнаружены следы нахождения заложников. Силы ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают действовать с необходимой осторожностью", –добавили израильские военные.

Израильские СМИ опубликовали фото мертвого мужчины, убитого в результате взрыва. По многим внешним признакам это лицо очень похоже на Синвара. По этическим соображениям мы не можем обнародовать эти снимки.

Официального сообщения о ликвидации Синвара пока не было. Однако израильские издания, ссылаясь на свои источники в силах безопасности, пишут о высокой вероятности того, что ликвидирован именно Яхьян Синвар.

Пока что ждут анализ ДНК для стопроцентной идентификации. Стоит отметить, что у Израиля есть образец ДНК Синвара, ведь он сидел в тюрьме в этой стране, а также ему делали операцию в одной из израильских больниц. Так что следует надеяться, что проверка пройдет относительно быстро.

Напомним, что Яхьян Синвар стал преемником предыдущего политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране. Именно Синвара считают организатором нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли более 1200 человек, и которое спровоцировало вторжение Израиля и войну в Секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, командование ЦАХАЛ прямо угрожало лидеру ХАМАС Яхью Синвару физической ликвидацией. Об этом заявлял контр-адмирал Хагари, называя Синвара "уже мертвым", а также обреченными на смерть все военное и политическое руководство ХАМАС.

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