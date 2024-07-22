Будет работать портным: в России нашли работу Гиркину, критиковавшему Путина и оказавшемуся в тюрьме

Военный преступник, террорист "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) будет работать швеей в колонии в Кировской области. В его обязанности будет входить пошив зимней формы для российских оккупантов, воюющих против Украины.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По их данным, 18 июля Гиркина привезли в ИК-5 в городе Кирово-Чепецк.

А 22 июля террориста навестил адвокат.

Ему Гиркин рассказал, что в колонии есть швейное производство, куда он уже попросился на работу.

Как ожидается, в заключении Гиркин будет делать служебную зимнюю одежду, в том числе для российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 января городской суд Москвы признал Стрелкова виновным по статье "экстремизм" и дал ему четыре года колонии общего режима. Его жена Мирослава Регинская объявила своего мужа "политзаключенным".

Бывшего "министра обороны ДНР" задержали 21 июля 2023 года. Поводом для ареста Гиркина назывались два поста в его Telegram-канале, где речь шла о подготовке к "сдаче Крыма" и о том, что семьям мобилизованных 105-го и 107-го десантных полков РФ не платят. Кроме того, он скептично высказывался об идее масштабного вторжения в Украину и его успешности.

За несколько дней до ареста Гиркин назвал российского диктатора Владимира Путина "никчемным и трусливым бездарем".

Он призывал Путина уйти в отставку, поскольку тот не берет ответственности за ряд крупных провалов РФ на фронте, и заявлял, что тот "танк видел только на параде".

В апреле 2023 года Гиркин и украинский коллаборант Губарев объявили о создании "Клуба разсерженных патриотов". Гиркин тогда заявил, что РФ "движется к военному поражению", и цель клуба – "встретить штормовой ветер, который вскоре хлеснет им всем в лицо, единой командой".

Напомним также, 17 ноября 2022 года окружной суд Гааги заочно признал Гиркина виновным в избиении MH17 и приговорил к пожизненному заключению.

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