Гиркин на встрече российских нацистов призвал Путина уйти в отставку

Экс-главарь террористической группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) призвал диктатора Владимира Путина уйти в отставку, поскольку тот не берет на себя ответственность за ряд крупных поражений на фронте. В противном случае законная власть РФ будет деморализована, все чиновники будут избегать обязательств за боевые действия, как в Украине, так и на территории России, где нередко происходят "диверсии".

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С такими словами военный пенсионер выступил на конференции "Клуба рассерженных патриотов", которое транслировали пропагандистские СМИ. Представители неонацистских движений России обсудили также вчерашний мятеж ЧВК "Вагнер" и осудили действия наемников, которые по приказу Евгения Пригожина двинулись на Москву (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если действующий президент не готов взять на себя ответственность за переведение страны на военные рельсы, то ему просто необходимо передать – подчеркну, только законным путем, – власть тому, кто способен заняться этой тяжелой работой", – сказал Гиркин.

Учитывая подобное заявление, нельзя исключать, что военизированный мятеж Пригожина существенно подкосил былой авторитет Путина. Теперь даже отставные офицеры и неудавшиеся стратеги могут давать ему рекомендации, как лучше распорядиться собственным режимом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские наемники из ЧВК "Шторм-Z" на специфическом языке обозначили, что Пригожин "фуфло пацанам прогнал" и "срулил", оставив поверивших ему оккупантов на растерзание мстительной Москве. Согласно понятиям "тюремной вертикали", предательство лидеру "вагнеровцев" просто так не оставят.

Бунт "повара Путина" также осудил и высмеял лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Пригожин руководствуется исключительно корыстью и примитивными ценностями.

"Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок", – заверил своих подписчиков главный "дон" России.

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