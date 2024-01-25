Террористу Гиркину дали четыре года колонии в РФ за 'экстремизм': детали

Террорист Игорь Стрелков (Гиркин) получил четыре года колонии общего режима. В четверг, 25 января, Мосгорсуд признал его виновным по статье об "экстремизме". В апреле 2023 года Гиркин объявил о создании "Клуба рассерженных патриотов", поскольку РФ, по его словам, "движется к военному поражению" и россиянам нужно вместе встретить "штормовой ветер, который хлестнет им в лицо".

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Сам Гиркин не признал своей вины. "Служу Отечеству!" – так отреагировал он на приговор.

Тем временем у здания суда собрались его сторонники. А жена Гиркина Мирослава Регинская объявила своего мужа политзаключенным.

Сторона обвинения требовала для Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии.

При этом судебный процесс проходил в закрытом режиме – еще в августе 2023 года российское следствие засекретило уголовное дело Гиркина.

Поводом для преследования властями РФ назывались два поста в Telegram-канале Гиркина от 25 мая, в которых говорилось о подготовке к "сдаче Крыма" и о том, что семьям мобилизованных 105 и 107 десантных полков РФ не платят.

Его задержали в июле 2023 года, с тех пор террорист находился в СИЗО.

Гиркин "прославился" весной 2014 года. Возглавляемый им отряд террористов "ДНР" захватил Славянск и Краматорск на Донетчине, что стало фактическим началом боев на Донбассе. Гиркин также отвечал за захват воинских частей в Крыму, органов власти и управления, участвовал в допросах украинских военнослужащих и в вербовке украинцев.

Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал его виновным в уничтожении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

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