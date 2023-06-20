'Что у него с головой?' Террорист Гиркин устроил истерику из-за провалов РФ в войне и набросился на Путина. Видео

Террорист и международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) в очередной раз взорвался истерикой из-за неудач на фронте российской армии и бездействия высшего военного руководства государства-агрессора. Жесткой критике, он поддал, в частности, кремлевского диктатора Владимира Путина, который "танк видел только на параде" и "ведет себя, как ребенок".

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Очередное видео со своим нытьем Гиркин опубликовал в собственном блоге. Он пришел к очевидному выводу, что Россия не победит в этой войне, в частности, и из-за того, что Путин не владеет адекватной оценкой ситуации на фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Наш верховный НЕкомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем. Противник год назад не атаковал нигде, инициатива полностью пренадлежала российским ВС. А что мы имеем сейчас, в июне 2023 года? Херсон оставлен, Изюм оставлен, Купянск оставлен..." – констатировал Гиркин.

Он указал на тот факт, что в информационном плане диктатор полностью "управляем", поскольку он видит только ту информацию, которую ему показывают подчиненные.

"Как президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков? Ему приносят данные, а он не понимает, что говорит? Скажите, а с чего бы он должен понимать? Он вполне может верить, если бы ему подсунули 1800 танков – он бы и это мог озвучить. Он никогда не видел танк, кроме как на параде. Что у него там с головой? Он, действительно, ведет себя, может быть, не как старик, а как ребенок. Абсолютно не профессиональные, не обучаемые кадры в высшей власти РФ. Шансов на победу у нас нет никаких!" – истерил Гиркин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Гиркин сильно разволновался из-за того, что армия РФ обескровлена большими потерями из-за провальных "мясных штурмов" и имеет низкий боевой дух. Гіркін поскаржився також на те, що солдати дезертирують із фронту та масово здаються у полон ЗСУ;

– также Гиркин убежден, что если стратегия ВС РФ не изменится, то скоро оккупанты "не удержат" даже города на территории Российской Федерации и сам Кремль. Он надеется, что захватчикам, возможно, удастся вести оборону, когда украинские воины начнут ожидаемое контрнаступление. Однако это, конечно же, только мечты пропагандиста.

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