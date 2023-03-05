"Фронт посыпится к границам России": Пригожин рассказал, что будет, если "вагнеровцам" не дадут снаряды. Видео

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин продолжил публичные обвинения военного руководства РФ и даже пригрозил: мол, в случае, если проблема со "снарядным голодом" его подразделений не решиться и ЧВК отступит от Бахмута, то фронт посыплется и ВСУ пойдут на прорыв. Российский олигарх похвастался, что "вагнеровцы" якобы "стягивают всю украинскую армию на себя".

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Новый пропагандистский ролик с пессимистическим для оккупантов прогнозом распространили в сети Telegram-каналы, связанные с "Вагнером". Пригожин в очередной раз стал набивать себе цену и заявил, что его ЧВК продвигается вперед, а "остальные" (очевидно, он имел ввиду кадровые части ВС РФ) "вынуждены хоть как-то подтягиваться следом для того, чтобы сохранять свое лицо и репутацию" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если ЧВК "Вагнер" сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыплется до российских границ, может быть и дальше посыплется. В общем, ситуация будет несладкая вообще для всех формирований военизированных, которые "защищают интересы" России", – сказал олигарх.

Он утверждает, что его группировку власти РФ "позвали" на фронт, когда "было тяжело". Но впоследствии группа наемников не договорились с руководством страны-агрессора "о деньгах, борзых щенках, гаремах или еще чего нибудь". Пригожин фактически пригрозил, что ЧВК может "отскочить" и сработает "эффект пружины".

"И напряженная украинская армия слева-справа на флангах, а также по центру ворвалась на территорию "ЛНР", смела Луганск, смела Краснодон (Сорокино, город в Луганской области. – Ред.), вышла на территорию России. Армия вынуждена была пытаться стабилизировать фронт – и посыпались фланги. Дальше пал Крым там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов", – "напророчил" россиянин.

Он заверяет, что только "вагнеровцы" сейчас "стабилизируют ситуацию" на поле боя для России.

Дальше, ссылаясь на "мнение простых бойцов", Пригожин поинтересовался: а не пытается ли минобороны РФ – "а может и выше" – слить и подставить "Вагнер", чтобы объяснить населению неудачу с так называемой "СВО".

Осторожно, ролик снят пропагандистами!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Несколькими днями ранее Пригожин предложил отправить в зону боевых действий зятя министра обороны РФ Сергея Шойгу – блогера Алексея Столярова. Последний не угодил фанатам "спецоперации", потому что назвал сторонников войны "Z-быдлом".

– Пригожин неоднократно публично жаловался на нехватку боеприпасов у его боевиков. Он говорил: "Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи, все тонет и вязнет".

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