Зять Шойгу лайкнул антивоенный пост Дудя и обозвал сторонников войны против Украины ''Z-быдлом''. Фото

Зять министра обороны страны-террориста России Сергея Шойгу Алексей Столяров лайкнул в запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram антивоенный пост. Также он назвал россиян, которые поддерживают геноцидную войну РФ против Украины, "Z-быдлом".

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Более того, зять одного из главных военных преступников РФ со смехом воспринял вероятность попасть на фронт. Об этом сообщают росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Instagram российский журналист Юрий Дудь написал пост, посвященный годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В нем он отметил, что войну развязал кремлевский диктатор Владимир Путин и его окружение. Также он добавил, что российские войска разрушили десятки украинских городов и убили тысячи мирных жителей Украины.

Этот пост понравился зятю Шойгу после этого россияне завалили его сообщениями с возмущениями, мол, чего он не на войне. Впрочем, сами же граждане РФ признали, что министр обороны "отмажет" своего родственника от мобилизации.

В ответ Столяров посоветовал россиянину закрыть рот и самому идти на фронт. Также он назвал граждан РФ, которые поддерживают войну против Украины, "Z-быдлом".

Ранее обиженными несправедливостью россияне уже возмущались поведением зятя Шойгу. В частности, его упрекнули в отдыха за границей в то время, как десятки тысяч россиян умирают в Украине за больные амбиции диктатора Путина.

Напомним, российские журналисты устроили опрос родственников политиков страны-агрессора по поводу их участия в войне в Украине. В частности, касательно получения повесток. Очевидно, что родственников высокопоставленных чиновников на войну не отправляли.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны командующему Восточным военным округом генералу Рустаму Мурадову. Он "похоронил" под Угледаром элитную бригаду российских морпехов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 24 февраля Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 650 российских оккупантов. Благодаря этому общая численность потерь армии России за год полномасштабной войны в Украине достигла 147470 человек.

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