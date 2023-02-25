Батл продолжается: Пригожин предложил отправить в зону боевых действий зятя Шойгу – блогера Столярова

Российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на скандал в социальных сетях, в центре которого оказался зять самого министра обороны РФ Сергея Шойгу, блогер Алексей Столяров. Виной всему стал неосмотрительный "лайк" на публикацию известного журналиста Юрия Дудя, критикующую "спецоперацию" в Украине, а также перепалка в личных сообщениях, где Столяров назвал сторонников войны "Z-быдлом".

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Позицию Пригожина публикует его Telegram-канал. К нему обратилась подписчица, которая заинтересовалась мнением одиозного бизнесмена, уже и без того "точащего зуб" на Шойгу.

"Могу дать инструкцию, что необходимо сделать. Надо поймать Столярова и привести его ко мне. Я его обучу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия", – с традиционно угрожающим намеком обозначил Пригожин.

Он также решил блеснуть своим "искрометным" юмором и ожидаемо переиначить фамилию Дудя. Таким образом Пригожин завершил свой ответ предложением "вдуть" Столярову прежде, чем отправить его на фронт.

Учитывая, что в самой России фигура Пригожина выглядит не столь комично, а действительно устрашающе, оскандаленный блогер начал оправдываться за свои слова. Видимо, родственные связи с одним из ключевых военных преступников не всегда эффективны, поэтому Столярову буквально пришлось "отозвать" свой лайк, и списать все на проделки хейтеров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Пригожин залез в кабину самолета и записал очередной рекламный ролик. В нем "повар Путина" вызвал президента Владимира Зеленского на дуэль "в небе", трофеем которой станет Бахмут.

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