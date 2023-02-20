"Не могу решить эту проблему": Пригожин пожаловался на снарядный голод в ЧВК "Вагнер"

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на "снарядный голод" у его наемников на фронте. Он заявил, что практически бьется, как рыба об лед, но несмотря на все свое влияние и связи, не может решить эту проблему, хотя боеприпасов в России достаточно.

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Комментарий Пригожина о том, как развивается ситуация опубликовали российские пропагандистские СМИ. Он заявил, что острая нехватка боеприпасов у "вагнеровцев" является причиной сумашедших потерь ЧВК на фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вопросы, которые я задавал по боеприпасам, остаются нерешенными. И это серьезнейшая проблема. Причем боеприпасы в стране есть, об этом уже не раз делались заявления. Промышленность вышла на необходимые объемы, дает то, что нужно стране, дает с запасом", – заявил "повар Путина".

"Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи, все тонет и вязнет. Никаких решений не принимается. Генералы, офицеры в воинских штабах, на различных должностях помогают чем могут, помогают изо всех сил. Стараются, упираются, иногда нарушают воинские законы для того, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы, которые нам так остро требуются", – рассказал о своих неудачах руководитель наемников.

Он пожаловался, что ни у кого нет никакого понимания, откуда взялись некие лимиты и процедуры, по которым нужно получать боеприпасы, также никто не знает путей подписания тех или иных документов.

"Все говорят: вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там, показывают пальцем вверх и закатывают глаза, и поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы. Перед кем извиниться? Кому повиниться? 140 млн россиян! Скажите, перед кем я должен извиниться, что мои парни погибали в два раза реже, чем это происходит сегодня?" – подчеркнул Пригожин.

Далее он рассказал слезную историю о том, как каждый день его террористы, лишаются конечностей или и вовсе гибнут на фронте, у каждого из них есть семья, люди страдают – а все из-за "снарядного голода".

"Те, кто мешает нам победить в этой войне, они прямо работают на врага", – возмущенно заявил основатель ЧВК.

Напомним: ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер" начали нести большие потери после того, как министерство обороны РФ полностью отрезало их от поставок боеприпасов. А владелец ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин, очевидно, проводит информационное контрнаступление против российской военной элиты.

Падение авторитета Пригожина и прекращение вербовки, вероятно, ограничивают оперативные возможности "Вагнера" в Украине, и, похоже, минобороны РФ продолжает отстранять силы ЧВК от решающих действий, считают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пленный наемник ЧВК "Вагнер" рассказал о массовых потерях среди завербованных осужденных на Донбассе. По его словам, в составе ЧВК действуют расстрельные отряды, которые под автоматами гонят зеков на штурм украинских позиций;

– в Белом доме считают, что потери российской ЧВК "Вагнер", которой владеет олигарх Евгений Пригожин, в Украине уже перешли отметку в 30 тысяч наемников. При этом, по оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зэки из колоний России.

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