'Бавовна' возле Кремля выявила уязвимость России: разведка Британии указала на нюансы с 9 мая

По состоянию на 6 мая в шести российских регионах и оккупированном Россией Крыму отменили парады до 9 мая "из соображений безопасности", в Москве же парад, вероятно, будет менее масштабным, чем раньше. Также в РФ в этом году не будет пропагандистской акции "Бессмертный полк".

Видео дня

Немалую роль в осознании российскими властями уязвимости России перед возможными ударами сыграла недавняя ночная "атака дронов" на Кремль. К таким выводам пришли в Министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве обратили внимание на массовую отмену парадов до 9 мая и шествия "Бессмертный полк" в РФ и на оккупированных территориях Украины.

"Шесть российских регионов, оккупированный Крым и 21 город отменили парады ко Дню победы 9 мая из соображений безопасности. День победы чествует победу Советского Союза над нацистской Германией. Также отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", где россияне вывешивают фотографии погибших ветеранов Второй мировой войны, посвященное Дню победы. Это произошло после недавней отмены Армейских международных игр, которые принимала Россия", – говорится в сообщении МО Британии.

В Москве День победы все же будут праздновать, однако в более скромных масштабах, чем раньше. Прием у президента РФ Владимира Путина после парада снова не состоится. В последний раз он проходил еще в 2019 году.

На решение о сворачивании празднований 9 мая повлияли недавние удары дронов по Кремлю, которые произошли за считанные дни до запланированных празднований, а также страх российских властей перед возможными протестами недовольных войной россиян.

"Время ударов БПЛА по Кремлю за несколько дней до Дня победы показывает рост уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысило восприятие угрозы российским руководством по поводу событий на День победы. Возможность протестов и недовольства войной в Украине также, вероятно, повлияла на расчеты российского руководства" , – резюмировали в британском оборонном ведомстве.

Напомним, 3 мая в России заявили о покушении Украины на Путина. Это заявление пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сделал после того, как в сеть просочились видео со взрывами и дымом над Красной площадью в ночь на 3 мая. По версии РФ, Украина якобы атаковала одно из главных строений Кремля двумя дронами.

В Офисе президента Украины прокомментировали ночную атаку на Кремль, допустив, что так Россия пытается "оправдать" масштабный теракт в Украине, который, судя по всему, готовит.

В то же время сам президент Зеленский отверг обвинения, заявив, что Украина не атакует ни Москву, ни Путина.

А вот россияне и российские пропагандисты устроили настоящую истерику из-за "атаки на Кремль": они призывают уничтожить Украину и разбомбить Киев и другие города. В российской Госдуме рассыпались истерическими угрозами и заговорили о необходимости убить Зеленского.

Между тем в Госдепе США обвинения РФ в причастности Украины к атаке дронов на Кремль восприняли скептически, отметив, что звучащие из Москвы заявления необходимо "делить на два".

А в Институте изучения войны отметили, что "атака" была тщательно спланирована. Россия инсценировала атаку дронов на Кремль с целью показать войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное. Спланированная провокация также может быть подготовкой для более широкой мобилизации в РФ. В частности, эксперты отмечают, что на фоне существенного укрепления ПВО в столице страны-агрессора взрыв БПЛА прямо над Кремлем выглядит неправдоподобно.