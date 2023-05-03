'Заявления Кремля нужно делить на два': в Госдепе США прокомментировали ночную 'бавовну' в Москве. Видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать ночной взрыв на одной из башен московского Кремля, поскольку у него лично недостаточно фактов по этому инциденту. В то же время он не исключает, что за атакой на главную аудиенцию диктатора Владимира Путина могут стоять украинские спецслужбы.

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Об этом политик рассказал в студии телевизионной версии The Washington Post. Он подчеркнул, что как только произошел инцидент в России, в администрации американского президента об этом были проинформированы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы просто знаем, что произошло как факт. Очень сложно комментировать, чтобы не спекулировать, так как у нас недостаточно данных. Мы знаем российскую версию, что за этим стоит Украина. Однако я бы все, что исходит от Кремля, делил на два", – указал Блинкен.

Представитель Белого дома добавил, что не исключает, что украинская сторона перешла к таким методам воздействия на агрессора. По его мнению, это право Киева и подобные решения нужно оставлять исключительно на его усмотрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самой России тоже отреагировали на ночную "бавовну" в Кремле. Чиновники обвинили Украину в попытке покушения на президента РФ Владимира Путина, а рядовые россияне призвали спасать мумию Ленина из Мавзолея.

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