'Терпим и перегруппируемся за Урал?' У россиян истерика из-за 'покушения Украины' на Путина: требуют ответного удара

В России обвинили Украину в попытке совершения покушения на президента РФ Владимира Путина. Так расценили российские чиновники ночную атаку двух беспилотников на Кремль, о которой заявили ранее.

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Россияне новость о "покушении" и "атаке на Кремль" встретили истерикой. В комментариях на пророссийских пабликах они требуют "ответочки" и возмущаются перспективой "терпеть и перегруппировываться за Урал".

"В Кремле расценивают атаку БПЛА как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ — пресс-служба. В пресс-службе уточнили, что атаковать Кремль пытались с двух беспилотников. Материального ущерба и пострадавших в результате атаки нет", – гласит сообщение на одном из популярных в России пабликах.

Однако в комментариях россияне вовсе не рады тому, что "атака" обошлась без ущерба, а бессменный хозяин Кремля "не пострадал". Они устроили истерику из-за того, что Украина якобы достает уже до Кремля и требуют "ответки".

"Ну, теперь можно и расх*ярить всю х*хляндию", "В ответочку долбануть по Киеву, по центрам принятия решений", – наперебой требуют жители государства-агрессора.

В то же время в большинстве комментариев скользит плохо прикрытый страх и недовольство российской властью, которую многие россияне, похоже, считают "беззубой".

"Красные линии все ещё не пройдены, я полагаю. Терпим и перегруппировываемся за Урал?", "Опять утремся? А эта линия какого цвета? И зерновую сделку продлим. И Польше только пальчиком погрозим", "Озабоченность выразили? Зерновых сделку продлят? Как там транзит ресурсов через окраину не пострадает?", "Красные линии на красной площади!" – возмущаются россияне.

Не оставляет надежд на ужесточение ударов по Украине и топпропагандистка РФ Маргарита Симоньян.

"Может, теперь начнется по-настоящему?" – вопрошает кровожадная армянка с паспортом РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в России заявили о покушении Украины на Путина. По версии администрации российского диктатора, украинские дроны пытались ударить по Кремлю среди ночи.

Пропагандисты посчитали нужным уведомить, что в ходе ночной атаки "Путин не пострадал". Там также уверили, что БПЛА якобы были выведены из строя "в результате действий военных и спецслужб".