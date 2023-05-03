'Зеленскому пора начать бояться': в Госдуме РФ рассыпались истерическими угрозами из-за ночной 'бавовны' в Кремле

В Государственной думе РФ бурно отреагировали на ночную атаку беспилотника на Кремль. В этой "бавовне" депутаты увидели "настоящий повод к войне" и начали сыпать угрозами.

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Адресовались они Украине и президенту Владимир Зеленскому в частности. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Так, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что этот инцидент – "самый настоящий casus belli" (повод к войне). Он призвал к "ликвидации террористической верхушки Украины". "Нам есть чем ударить по их бункерам", – выдал политик.

Еще один российский депутат Михаил Шеремет заявил, что теперь Россия должна нанести удар по Офису президента Украины в Киеве.

"Готов передать координаты – улица Банковая, 11. Зеленскому стоит начинать бояться", – сказал он.

Ему вторил депутат Госдумы Алексей Журавлев. "Нужно прицельно бить по центру Киева. Уничтожить Офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы", – выдал россиянин.

Угрозами сыпал и депутат Адальби Шхагошев – он заявил, что ответ со стороны России будет достаточно жестким. "Это уже не красная линия, это стоп-сигнал", – сказал он.

Тем временем депутат Госдумы Дмитрий Белик выдал, что РФ якобы есть чем "укоротить длинные руки" тех, кто устроил "бавовну" в Кремле. Объяснять, почему же дрон не был сбит, он не стал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 3 часов ночи в Москве возле Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией Путина поднимается дым.

– В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на российского диктатора Владимира Путина. Но в интересах главы Кремля винить в этом Киев.

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