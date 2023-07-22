Арест Гиркина может свидетельствовать о смещении баланса сил между кремлевскими группировками в РФ – ISW

Арест российского террориста, экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина в России может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками. Возможно, ущерб понесет Федеральной службе безопасности, в которой тот служил.

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Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Гиркин будет находиться под стражей до 18 сентября по экстремистской поправке.

Аналитики отметили, что террорист безуспешно пытался доказать в суде, что он не сбежит из-за приговора Гаагского трибунала, но суд сослался на дурную славу Гиркина и "связи в правоохранительных органах" в качестве причин его немедленного заключения. При этом адвокат Гиркина Александр Молохов утверждал, что российские правоохранительные органы преследуют Гиркина за его сообщения в Telegram от 25 мая 2023 года, в которых якобы обсуждалось отсутствие выплат военнослужащим 105-го и 107-го воздушно-десантных (ВДВ) полков.

При этом аналитики отметили, что судебные документы указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля – в день, когда Гиркин опубликовал несколько резких критических замечаний в адрес президента России Владимира Путина, хотя он постоянно неодобрительно высказывался о диктаторе, и ранее это не приводило к аресту.

Члены возглавляемого Гиркиным "Клуба разгневанных патриотов" собрались на небольшую акцию протеста перед зданием суда с требованием освобождения Гиркина. Некоторые источники утверждали, что арест Гиркина последовал за его конфликтом с другим членом Клуба разгневанных патриотов по поводу ЧВК "Вагнер". Другие источники предположили, что жалобы наемников на Гиркина могли спровоцировать его арест. Также, как отметили аналитики, один из источников утверждал, что арест связан с преследованием российских властей российских "патриотов", считающихся нелояльными Путину.

"Восстание ЧВК "Вагнер", вероятно, изменило баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых покровителей, в том числе покровителя Гиркина, благосклонности Путина и, следовательно, части их власти", – считают в ISW.

Там отметили, что хотя конкретные связи Гиркина остаются неизвестными, недавние репрессии против ультранационалистических деятелей в связи с российскими службами безопасности, вероятно, являются публичным проявлением значительных изменений в силовой политике Кремля.

Напомним: утром 21 июля в РФ задержали бывшего так называемого министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Власти РФ решили возбудить против своего давнего пособника уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм). Террорист и международный преступник поддерживал агрессивную российскую политику, однако позволял себе критиковать ход "СВО", решения российских командиров и даже диктатора Владимира Путина.

Стрелков, как офицер запаса ФСБ и экс-представитель верхушки "ДНР", долгое время считался неприкосновенным. Защищал его в России, очевидно, и статус главного обвиняемого по делу о крушении малазийского Boeing MH-17, по которому суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР Минобороны Украины прокомментировали задержание Гиркина, отметив, что в России "банка с пауками продолжает активно двигаться", и украинское разведывательное ведомство "желает успехов" всем участникам этого процесса. По мнению ГУР, это событие свидетельствует, что внутри России идет активное противостояние;

– кроме того, в сети всплыли списки российских "ура-патриотов", против которых готовятся репрессии. В их числе Игорь Стрелков-Гиркин, Захар Прилепин, Олег Царев и другие;

– соратника Гиркина, украинского коллаборанта Павла Губарева задержали за одиночный пикет возле здания Мещанского суда в Москве. На видео очевидцев видно, как Губарев стоит под зданием суда с плакатом "Свободу Стрелкову, слава России", а собравшиеся вокруг скандируют "Позор!".

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