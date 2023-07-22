Гиркин, Царев, Монтян, Прилепин и другие: в сеть попали списки российских 'ура-патриотов', против которых готовятся репрессии. Документ

В сети появилась информация о репрессиях, которые готовят против "отличившихся" патриотов РФ. В их числе Игорь Стрелков-Гиркин, Захар Прилепин, Олег Царев и другие.

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Об этом сообщают росСМИ. Документы "выплыли" в сеть после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер".

Так, "ура-патриотам" выставили несколько обвинений – дискретизация политического руководства, деорганизация министерства обороны и армии и деморализация населения.

Первым в список попал экс-нардеп "Партии регионов", предатель Украины Олег Царев. Также за ним последовал славноизвестный российский террорист-писатель Захар Прилепин. К ним также добавился и депутат Госдумы Евгений Федоров.

Эти личности обвиняются в дискредитации политического руководства. В документе приводятся их цитаты, которые власти РФ сочли недопустимыми.

В группу людей, которые обвиняются в деорганизации минобороны и армии, вошел экс-глава так называемой "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин. С ним вместе вписаны бывший советник председателя Госумы Анастасия Кашеварова и депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Третью группу людей обвинили в деморализации населения. Туда вошли российская пропагандистка Татьяна Монтян и депутат Госдумы Михаил Делягин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гиркина задержали утром 21 июля. Против террориста, который поддерживал агрессию РФ, однако критиковал российских командиров и даже президента РФ Путина, возбудили уголовное дело об "экстремизме".

– За несколько дней до этого Гиркин назвал Путина ничтожным и трусливым бездарем, а его предполагаемую сожительницу Алину Кабаеву – слабой характером и не очень умной женщиной.

– Гиркин призывал Путина уйти в отставку, поскольку тот не берет ответственности за ряд крупных провалов РФ на фронте, и заявлял, что глава Кремля "танк видел только на параде" и "ведет себя как ребенок".

– В ГУР считают, что задержание Гиркина свидетельствует о том, что внутри РФ идет активное противостояние.

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