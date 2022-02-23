'А мультик показал?': в сети волна смеха из-за 'невиданного' российского оружия, которым пугает Путин

Президент России Владимир Путин рассказал о современном оружии, аналогов которому якобы нет в мире. По его словам, оно уже поставлено на боевое дежурство.

Однако пользователи социальных сетей поставили под сомнение слова российского лидера, а некоторые даже высмеяли его. Об оружии Путин заявил, когда поздравлял россиян с Днем защитника Отечества, который у них отмечают 23 февраля.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", – сказал он.

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Но пользователи соцсетей отнеслись к этому заявлению лидера Кремля с сарказмом. Некоторые отметили, что им уже надоело вранье Путина, а некоторые провели параллель с социальными проблемами россиян, в частности уровнем жизни.

Были и сравнения Путина с Гитлером и действиями властей нацисткой Германии. Кроме того, некоторые пользователи показали то самое "оружие", которому якобы нет равных.

Напомним, 21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.