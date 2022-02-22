Мы на своей земле и никого не боимся: Зеленский обратился к украинцам после признания Путиным 'Л/ДНР'. Видео

Президент Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля выступил с обращением к украинцам. Оно касалось так называемого признания Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Обращение транслировалось на Facebook-странице Офиса президента. Зеленский отметил, что, несмотря на последние события, украинцы находятся на своей земле и никого не боятся (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коротко главное:

украинцы готовы ко всему;

Украина оставляет за собой право на коллективную оборону, однако остается привержена мирному пути решения конфликта;

признание "Л/ДНР" можно расценивать, как выход России из переговорных площадок;

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Россия легализует свои войска на оккупированных территориях Украины;

инициирован ряд заседаний для обсуждения сложившейся ситуации, в том числе и Совбеза ООН.

"У нас и нашей страны нет времени на длительные лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем. За мной Украина, в ее международно признанных границах. И они остаются такими, несмотря на любые заявления и действия России", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил украинцев за то, что они "остаются спокойными и уверенными в себе", а также готовы ко всему. Он заверил, что причин для бессонной ночи нет.

Касательно признания "Л/ДНР", глава государства отметил, что Украины однозначно квалифицирует действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. По его словам, вся ответственность за последствия в связи с этим возлагается именно на страну-агрессора.

"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход из Минских договоренностей и игнорирование Норманди ("нормандского формата"). Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находили на оккупированном Донбассе с 2014 года.

Глава государства также рассказал, что обсудил решение Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Кроме того, запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет мира и она последовательна в своих действиях. Поэтому 21 февраля МИД направил запрос странам-членам Совета безопасности ООН о немедленных консультациях на основе Будапештского меморандума.

Кроме того, инициировано заседание Совбеза ООН и проведение специального заседания ОБСЕ.

"Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки". От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что украинские границы надежно защищены, а международные партнеры поддерживают Киев. Он также привел статью 51 Статута ООН, согласно которой Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, в том числе это касается и созданной системы территориальной обороны.

"Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и в дальнейшем. Мы привержены мирному и дипломатическому пути. Но, мы на своей земле, нам нечего и некого бояться. Мы никому и ничего не должны, и никому и ничего не отдадим. Ни одного клочка земли. Сейчас не февраль 2014, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия и одна цель", – сказал президент в завершение.

Полный текст обращения Зеленского можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам относительно украинского государства. Глава Кремля сообщил, что признал "независимость" ОРДЛО.

В этот же день состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором российские чиновники обсуждали этот вопрос. Все они поддержали признание террористов.

Само заседание могло транслироваться в записи, то есть оно состоялось еще до того, как главари "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с просьбой признать "независимость".