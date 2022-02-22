Мы на своей земле и никого не боимся: Зеленский обратился к украинцам после признания Путиным "Л/ДНР". Видео
Президент Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля выступил с обращением к украинцам. Оно касалось так называемого признания Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
Обращение транслировалось на Facebook-странице Офиса президента. Зеленский отметил, что, несмотря на последние события, украинцы находятся на своей земле и никого не боятся (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Коротко главное:
украинцы готовы ко всему;
Украина оставляет за собой право на коллективную оборону, однако остается привержена мирному пути решения конфликта;
признание "Л/ДНР" можно расценивать, как выход России из переговорных площадок;
Россия легализует свои войска на оккупированных территориях Украины;
инициирован ряд заседаний для обсуждения сложившейся ситуации, в том числе и Совбеза ООН.
"У нас и нашей страны нет времени на длительные лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем. За мной Украина, в ее международно признанных границах. И они остаются такими, несмотря на любые заявления и действия России", – отметил президент.
Зеленский поблагодарил украинцев за то, что они "остаются спокойными и уверенными в себе", а также готовы ко всему. Он заверил, что причин для бессонной ночи нет.О признании фейковых республик
Касательно признания "Л/ДНР", глава государства отметил, что Украины однозначно квалифицирует действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. По его словам, вся ответственность за последствия в связи с этим возлагается именно на страну-агрессора.
"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход из Минских договоренностей и игнорирование Норманди ("нормандского формата"). Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находили на оккупированном Донбассе с 2014 года.О контактах с лидерами западных стран и созыв Совбеза ООН
Глава государства также рассказал, что обсудил решение Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Кроме того, запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Зеленский подчеркнул, что Украина хочет мира и она последовательна в своих действиях. Поэтому 21 февраля МИД направил запрос странам-членам Совета безопасности ООН о немедленных консультациях на основе Будапештского меморандума.
Кроме того, инициировано заседание Совбеза ООН и проведение специального заседания ОБСЕ.
"Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки". От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки", – добавил он.Украина готова защищаться
Зеленский подчеркнул, что украинские границы надежно защищены, а международные партнеры поддерживают Киев. Он также привел статью 51 Статута ООН, согласно которой Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, в том числе это касается и созданной системы территориальной обороны.
"Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и в дальнейшем. Мы привержены мирному и дипломатическому пути. Но, мы на своей земле, нам нечего и некого бояться. Мы никому и ничего не должны, и никому и ничего не отдадим. Ни одного клочка земли. Сейчас не февраль 2014, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия и одна цель", – сказал президент в завершение.
Полный текст обращения Зеленского можно прочитать здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам относительно украинского государства. Глава Кремля сообщил, что признал "независимость" ОРДЛО.
В этот же день состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором российские чиновники обсуждали этот вопрос. Все они поддержали признание террористов.
Само заседание могло транслироваться в записи, то есть оно состоялось еще до того, как главари "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с просьбой признать "независимость".
Необходимость признать самопровозглашенные республики боевики объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, видеообращение они записали за два дня до публикации – до заявленной "атаки Украины".
Напомним, что Госдума РФ поддержала решение о "признании" "республик" еще 15 февраля. В Украине и мире скандальная инициатива вызвала острую критику.