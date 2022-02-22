Наши границы надежно защищены, а партнеры нас поддерживают. Полный текст обращения Зеленского к украинцам

Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам из-за признания Россией "независимости" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" подчеркнул, что такие действия Москвы являются нарушением территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что таким образом Россия вышла из Минских соглашений, а также отметил, что украинские границы надежно защищены, а партнеры поддерживают нас.

Обращение главы государства было опубликовано на Youtube-канале Офиса президента после заседания СНБО, в два часа ночи 22 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL публикует полный текст обращения Зеленского к украинцам:

Дорогие граждане Украины! У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем.

Видео дня

За мной – Украина. В ее международно признанных границах и они останутся таковыми на любые заявления и действия РФ. Равно как и мы – остаемся спокойными и уверенными в себе.

За это я хочу поблагодарить всех наших граждан. Вы еще раз доказываете: украинцы умная и мудрая нация, которая несмотря на все сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы, но причин для вашей бессонной ночи нет.

Сегодня вечером мы провели заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию.

Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы.

Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет.

Я обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарль-Мишелем. Также планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН проведения специального заседания ОБСЕ.

Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки.

От наших партнеров мы ожидаем четких шагов поддержки и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать словами РФ.

Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации. Наши границы надежно защищены, наши партнеры поддерживают нас. Согласно ст.51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, созданную систему территориальной обороны. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора.

За нами правда и правду мы никогда не будем скрывать от вас – как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать.

Сейчас нет причин для хаотических действий. Сделаем все чтобы так было и дальше.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути и будем следовать им и только им.

Но мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся, мы ничего и никому не должны и мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены.

Сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 – другая страна, другая армия. Одна цель – это мир, мир в Украине! Слава Украине!

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.