Путин начал большое заседание Совбеза РФ: говорят о ситуации на Донбассе. Онлайн-трансляция

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин начал большое заседание Совета безопасности Российской Федерации, главной темой которой является ситуация на Донбассе. В начале своего выступления глава РФ в очередной раз рассказал о "захвате" власти в Украине в 2014 году и "карательных" операциях на востоке страны.

По словам Путина, жители Донбасса якобы регулярно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Также он в очередной раз обвинил украинскую власть в нежелании выполнять Минские соглашения. Трансляцию заседания Совбеза ведет канал ТАСС в YouTube.

Также президент РФ заявил, что главным заданием сегодняшнего заседания является обмен мнениями касательно дальнейшей судьбы так называемых "ДНР" и "ЛНР".

После вступительной речи Путина слово взял глава МИД РФ Сергей Лавров, который говорил о следующем:

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"РФ предлагала Западу компромис – отказаться от планов вступления Украины и Грузии в НАТО, заставить Украину выполнить Минские соглашения и отказаться от планов размещения ракет на границах РФ. Однако Запад и НАТО не идут РФ на встречу по этим принципиальным вопросам";

"Запад готов только на большую открытость по второстепенным вопросам – открытость проверок вооружений и согласованию планов учений";

"В диалоге с Западом по безопасности есть подвижки, и работу нужно продолжать".

Путин заявил, что Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра, более того, возможен мораторий, они считают, что Украина не готова сегодня. Президент РФ считает, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО – не уступка, а просто выполнение планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в НАТО.

Как заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, "стало ясно, что ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен, они хотят заморозить ситуацию". По его словам, переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке – на уровне 2015 года".

Козак: "Украина держит в глубоком секрете, каким она видит статус Донбасса".

В свою очередь, Путин отметил: "Макрон (президент Франции Эммануель Макрон - Ред.) заявил, что действующее руководство Украины готово к выполнению Минских соглашений и вносит конструктивные, свежие идеи по их выполнению, в том числе по проведению выборов по формуле Штайнмайера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 февраля Госдума РФ поддержала постановление о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Инициатором обращения стала Коммунистическая партия России. Данный документ отправят на рассмотрение Путину.

Такая инициатива российских депутатов вызвала острую реакцию в Украине и мире. В МИД Украины заявили, что признание будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, а глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что признание "республик" создаст дополнительные территориальные претензии к Украине.