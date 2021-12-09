Зеленский проведет переговоры с Байденом: названа дата и время

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с главой США Джо Байденом 9 декабря, около 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения.

Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он напомнил, что предварительно Зеленский поучаствует в саммите США за демократию.

Напомним, разговор Байдена и Зеленского должен состояться по результатам беседы американского лидера с главой страны-агрессора России Владимира Путина.

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При этом 6 декабря президент Украины провел телефонный разговор с государственный секретарь США Энтони Блинкеном. Он состоялся перед онлайн-встречей Байдена и Путина.

Политики договорились о дальнейших совместных и согласованных действиях, сказано в сообщении украинского лидера. Он также высказал слова благодарности партнерам за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Позже Зеленский положительно оценил переговоры президентов США и России, сообщив, что готов говорить предметнее после диалога с главой Белого дома.

При этом главной победой Украины он назвал то, что США всегда поддерживали нашу страну.

"Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства", – подытожил Зеленский.

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