Зеленский проведет переговоры с Байденом: названа дата и время
Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с главой США Джо Байденом 9 декабря, около 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения.
Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он напомнил, что предварительно Зеленский поучаствует в саммите США за демократию.
Напомним, разговор Байдена и Зеленского должен состояться по результатам беседы американского лидера с главой страны-агрессора России Владимира Путина.
При этом 6 декабря президент Украины провел телефонный разговор с государственный секретарь США Энтони Блинкеном. Он состоялся перед онлайн-встречей Байдена и Путина.
Политики договорились о дальнейших совместных и согласованных действиях, сказано в сообщении украинского лидера. Он также высказал слова благодарности партнерам за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.
Позже Зеленский положительно оценил переговоры президентов США и России, сообщив, что готов говорить предметнее после диалога с главой Белого дома.
При этом главной победой Украины он назвал то, что США всегда поддерживали нашу страну.
"Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства", – подытожил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9-10 декабря 2021 года президент США Джо Байден проведет саммит за демократию, на котором соберутся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора. Участие в нем примут 110 стран, среди приглашенных – и Украина.
На мероприятии будет объявлено о введении санкций против украинских коррумпированных лиц. Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита в поддержку демократий.