Блинкен провел телефонный разговор с Зеленским перед саммитом США – РФ: о чем говорили

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 6 декабря, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он состоялся перед онлайн-встречей главы США Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Как сказано в сообщении Зеленского в Twitter, они с американским политиком "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".

Зеленский и Блинкен договорились о дальнейших совместных и согласованных действиях, сказано в сообщении. Глава украинского государства также высказал слова благодарности партнерам за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

"Ничего об Украине без Украины", – написал политик.

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Как уточнило издание Reuters представитель Госдепартамента Нед Прайс в разговоре с журналистами о переговорах Блинкена и Зеленского отметил, что в США по-прежнему склоняются к тому, что НАТО должно быть готово к новым членам.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин потребовал гарантий, что Североатлантический альянс не будет проводить политику расширения. Он также заявил, что Москвы видит угрозу в учениях НАТО в Европе.

Напомним: перед разговором с Путиным Байден должен провести переговоры с Зеленским. Также он пообщается с ключевыми европейскими союзниками. Политик планирует "согласовать свое послание" и провести разговор с "единством и сильной трансатлантической солидарностью".

Переговоры Путина и Байдена должны состояться вечером во вторник, 7 декабря. Встреча, которая будет касаться в частности Украины, произойдет в онлайн-формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден заявил, что его встреча с Путиным предусматривает долгий разговор на тему Украины. Это связано с публикациями западных СМИ, которые предсказывают новую эскалацию на Донбассе в первой половине 2022 года.