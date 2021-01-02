Зеленский пожелал в Новом году мира, а Порошенко – иммунитета людям и стране: чем отличались поздравления политиков

В новогоднюю ночь президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником, начав свою речь примерно за 15 минут до Нового года, чтобы рассказать о главных событиях и достижениях уходящего года.

В это время два украинских телеканала транслировали новогоднее поздравление предшественника нынешнего гаранта – пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Его спич был короче, при этом у обоих прозвучали общие темы. OBOZREVATEL сравнил новые обращения политиков.

Анализируя главное за 2020-й год, Зеленский и Порошенко акцентировали внимание на пандемии коронавируса. Они оба отметили вклад медиков в борьбе с инфекцией.

"И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи, суперлаборанты, суперводтели скорой, суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, суперпожарные и суперспасатели. И у нас точно нет другого варианта, чем быть супер-Украиной", – сказал Зеленский.

Тогда как его предшественник на этом посту, очевидно, провел аналогию с воинами света: "Говорят, в темные времена лучше всего видно светлых людей. Так случилось и в этот непростой двадцатый год. Мы уважаем подвижничество медиков, которые самоотверженно спасают жизни украинцев. Мы ценим подвиг наших воинов, которые защищают страну. Мы видим ответственность благотворителей. Мы в восторге от волонтеров, которые делают то, что должна сделать власть".

Как известно, Зеленский в кругу детей простыми словами в целом рассказал о том, что считает наибольшими проблемами и достижениями Украины в 2020-м. Кроме пандемии, он отчитался о программе строительства дорог и объектов социальной инфраструктуры, о войне на Донбассе и обороне страны, борьбе с коррупцией и кредитование бизнеса. Также рассказал о потерях Украины и гражданах, которых удалось вернуть на родину, подчеркнул достижения украинцев, которых он назвал великим народом, и напомнил, что в следующем году страна будет праздновать 30-летие своей независимости.

В своем новогоднем обращении Зеленский переходил с украинского на русский язык, чтобы его услышали также жители временно оккупированных территорий. В частности, он предложил им "перевести часы назад" и отпраздновать Новый год вместе с Украиной.

Отметим, что в отличие от предыдущего, это поздравление Зеленского с Новым годом отличалось отказом от традиций и ставкой на оригинальность.

Со своей стороны Порошенко, выступление которого длилось чуть более 5 минут, было не таким многословным. Политик подчеркнул, что прошлый год сильно "потрепал" украинцев, однако сделал их лучше, сильнее и мудрее.

В конце обращения Зеленский поздравил граждан с Новым годом, пожелав им здоровья и счастья, мира для страны. А вот Порошенко закончил речь пожеланием коллективного иммунитета: людям – от коронавируса, стране – "от вируса популизма и непрофессионализма", который якобы поразил государственный организм.

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