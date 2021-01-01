Відмова від традицій і акцент на українцях: порівняння поздоровлень Зеленського в 2020 і 2021 роках

Привітання президента Володимира Зеленського з Новим роком як у 2020-му, так і 2021-му починаються з відмови від традиційної форми, а далі апелюють до простих українців – показують зворушливі моменти їхнього життя або ж дають їм слово за трибуною.

OBOZREVATEL пропонує порівняти виступи глави держави в новорічну ніч у поточному і минулому роках (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У двох крайніх новорічних привітаннях Зеленського відразу ж на початку помітний акцент на відмові від звичної форми. Так, підбиваючи підсумки року-2019, український лідер сказав:

"Дуже часто під час звернення президента ми вимикаємо звук, щоб перейти до бутербродів зі шпротами і олів'є. Сьогодні буде інакше".

Уже в перші хвилини промови, присвяченій підсумкам-2020 року, Зеленський заявив наступне:

"Дорогі українці! До кінця 2020 року залишаються лічені хвилини. Час підбивати підсумки, робити висновки, говорити про плани та цілі... Нудно? Згоден! Скажу зрозуміло для вас".

Далі камера змінила план, показавши, що глава країни не на звичайному виступі – він стоїть перед дітьми, яким випало першими почути привітання президента на Новий рік.

Основний акцент у привітанні з 2021-м – на "діалозі" Зеленського з дітьми, а також на простоті, оскільки промова має бути зрозумілою навіть маленьким громадянам.

Вітаючи українців із 2020-м, президент використав формулювання "Хто я?". Воно стало головною особливістю промови, в якій Зеленський розповідав про минулий рік на прикладах ситуацій із життя громадян.

І в свіжому, і в торішньому відео були використані кадри з українцями, зняті протягом року. Ці фрагменти показували, як жила країна в цей період.

У попередньому році в привітанні взяли участь відомі спортсмени, культурні діячі, політики. У новому – героями ролика виступили не знаменитості, а прості громадяни.

В обох привітаннях український лідер бажав громадянам миру. Тема російської агресії піднімалася Зеленським і минулого року, але увага більше зверталася на єдності всіх громадян.

У промові перед 2021 роком глава України окремо згадав Донбас і Крим, зупинився на цій темі більш детально.

Повний текст торішнього привітання можна почитати за посиланням, нового – тут.

Пропонуємо переглянути відео виступу Зеленського в новорічну ніч-2021:

Промова президента в Новий 2020 рік:

Як повідомляв OBOZREVATEL, другий рік поспіль два українських телеканали ( "5 канал" і "Прямий") новорічне привітання президента Володимира Зеленського транслюють після привітання п'ятого глави держави Петра Порошенка.