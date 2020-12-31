Зеленський привітав українців з Новим роком: найважливіші заяви

Президент України Володимир Зеленський в ніч з 31 грудня на 1 січня привітав громадян країни з Новим роком-2021.

Відеозвернення глави держави в новорічну ніч транслювалося українськими телеканалами (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У колі дітей простими словами президент розповів про те, що вважає найбільшими проблемами і досягненнями України в 2020-му.

"Ми живемо у великій, прекрасній країні. Де неймовірна природа, щедра земля, де розумні і талановиті діти, і де всі президенти в своїх новорічних привітаннях завжди говорять фразу: "Дорогі українці! Це був важкий рік...". Ви запитаєте, чи був важким 2020-й? Трохи так", – почав президент.

Він уточнив, що в 2020 році в українців були сльози від болю і від гордості.

"Було те, за що нам соромно, і те, чим ми пишаємося. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більше друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося", – сказав глава держави.

OBOZREVATEL зібрав головні заяви Зеленського. Повний текст звернення президента читайте тут.

Він нагадав, що навесні почалася пандемія коронавірусу, а в лікарнях і аптеках багато чого не знайшлося. І всім здалося, що врятувати ситуацію можуть тільки супергерої. І вони дійсно існують.

"І до наших військових приєдналися наші медики. Наші суперлікарі, суперлаборанти, суперводії швидкої, суперпілоти, суперприкордонники, супервчителі, суперпожежники і суперрятувальники. І у нас точно немає іншого варіанту, ніж бути супер-Україною", – сказав Зеленський.

Зеленський згадав про свій проєкт щодо масштабного ремонту і будівництва доріг, зазначивши, що стереотип про їх неможливість в Україні зруйнований 4 тисячами кілометрами нового асфальтового покриття.

Глава держави згадав закінчення будівництва дитячої клініки "Охматдит", довгобуд якої передавався від одного президента іншому, і відкриття нового мосту в Запоріжжі.

Він нагадав про відкриття нових сучасних КПВВ на Донбасі і про найбільший оборонний бюджет в історії країни.

Зеленський сказав про початок будівництва українських корветів і перше в історії країни замовлення в КБ "Антонов" трьох вітчизняних літаків.

Також він нагадав про програму для кредитування бізнесу під низькі відсотки 5-7-9.

У зверненні Зеленський зробив акцент на повернення українців на батьківщину - з підвалів ОРДЛО, російських в'язниць, китайського Уханя.

"І ми однаково щасливі - повертаємо 250000 громадян, що застрягли через карантин по світу, або одного українця. Нашого захисника нескореного Віталія Марківа", – зазначив президент.

Він також згадав спортивні перемоги українців у плаванні, боксі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, боротьбі та навіть у шашках.

Окремо Зеленський відзначив українського богатиря Олексія Новікова, який цьогоріч став найсильнішою людиною планети.

Одним з головних досягнень року президент назвав режим тиші на Донбасі.

"Слова "Сьогодні не стріляли". Дні, коли в новинах кажуть: "За добу немає втрат". Тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовшого з початку війни. 158 днів перемир'я. Небездоганного? Так, і це правда", – визнав глава держави.

Він згадав українських захисників, назвавши їх найкращими в світі.

"Але, на жаль, так відбувається, і деяких з них Бог забирає до себе на небо. Кращих і відважних. Цього року ми дуже старалися, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Щоб вони і далі могли нас захищати і принести мир. Він можливий, він близько, він обов'язково буде", – пообіцяв Зеленський.

Він також нагадав про відомих співвітчизників, які пішли з життя цього року – Патона, Жванецького, Скорика, Віктюка. Водночас зазначив, що за цей час в країні народилося 300 тисяч нових громадян.

Він нагадав, що наступного року Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності, назвавши українців великим народом.

"Бути президентом такого прекрасного народу - це велика гордість. І дуже велика відповідальність. І я буду робити все, щоб і через рік, і у всіх наступних роках в цей же день і час мені було не соромно дивитися вам в очі. Я хочу не говорити на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти", – сказав глава держави.

На закінчення звернення Зеленський привітав українців з Новим роком і побажав здоров'я і щастя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді Олена Зеленська привітала українців з Новим роком і побажала, щоб у кожного збулися ті бажання, які вони загадають в ніч на 1 січня 2021. Дружина президента на особистій сторінці в Instagram опублікувала фото біля новорічної ялинки.