Новорічне звернення Зеленського викликало ажіотаж в мережі: як відреагували українці

Українці в соціальних мережах влаштували гарячу дискусію навколо новорічного привітання президента Володимира Зеленського, особливо через використання дітей у відеоролику, якими, на їхню думку, він прикрився від критики суспільства.

Відповідні коментарі вони залишили під постом відеопривітання президента на офіційній сторінці OBOZREVATEL в Facebook. Правда, є такі, хто заступається за гаранта, мовляв він не може догодити всьому населенню країни.

Судячи з дописів, найбільше критики в бік президента лунало через те, що розповідаючи про здобутки в боротьбі з корупцією, він прикрився дітьми. Мовляв, в його "звіти" та обіцянки дорослі більше не вірять, тому "президенту доводиться розповідати їх уже дітям".

Зокрема, одна із користувачів мережі на ім'я Лідія написала, що:

"Боротьба з корупцією з уст дітей,і це знову насмішка над людьми, паралельно піднімаючи ціну на газ і світло, дорабляючи олігархів!"

"У дітей вуха обвисли від локшини", – додав Микола.

"Видосик как всегда классный, если б это правда была – было бы круто...", – зазначила Юлія.

"Взрослые уже не поверят. Поднял зарплаты учителям и врачам, снизил цены на газ ну и т.д., а детки казки любят..." – додав Михайло.

Однак окрім критичних коментарів є і такі, де українці захищають очільника держави. Мовляв, скільки би звернень він не записав – догодити всім жителям країни не зможе.

"Людоньки скажіть чого ви такі? Не хочу ніяк говорити, щоб не образити, вам хтось колись догодив? За що ж ви так ображаєте людину? Поздравив і дякуєм? Ой як подло з вашої сторони", – написала Люба.

"Не починайте новий рік зі злості. Давайте повірим, все буде добре. З новим роком!!! Усі будьте щасливі", – підтримала жінку Антоніна.

"Привітання – топчик. Починаю боятися 2021-го", – наголосив Роман.

OBOZREVATEL наводить приклади скріншотів з відповідними коментарями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні сказав, що хоче оголосити про мир безпосередньо під час відвідування Донбасу та Криму. Також він назвав українців великим народом і нагадав, що у 2021 році року наша країна відзначить 30-річчя незалежності.