Два українські телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського

Другий рік поспіль два українські телеканали"5 канал" та "Прямий" новорічне привітання президента Володимира Зеленського транслюють після привітання п’ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Відзначимо, що у 2019-му році телеканал "1+1" спершу показав привітання нинішнього президента, який на той час заявив, що балотуватиметься на виборах 2019 року. Тільки після цього включили новорічне звернення тодішнього очільника держави Петра Порошенка.

Цьогоріч Порошенко, зокрема, звернувся до українців разом зі своєю дружиною та новообраною депутаткою Київради Мариною Порошенко. У своїй промові відзначив, що не дивлячись на непростий 2020-й рік, українці проявили неймовірну кількість терпіння, мужності, добра й любові, і вийшли з нього тільки сильнішими, мудрішими і кращими.

"Двадцятий рік добряче нас потріпав, але зробив кращими, сильнішими, мудрішими. Стільки мужності й добра… Стільки терпіння і безкорисливості… Стільки людяності і любові ми, українці, проявили цього року", – сказав Порошенко у 5-хвилинному відео.

Володимир Зеленський у колі дітей розповів про найбільші проблеми та досягнення України у 2020-му. Мовляв, в українців були сльози від болю і від гордості.

"Було те, за що нам соромно, і те, чим ми пишаємося. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більше друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося", – сказав глава держави.

Незважаючи на це, українці в соціальних мережах влаштували гарячу дискусію навколо новорічного привітання президента Володимира Зеленського. Особливо йому дісталося через використання дітей у відеоролику, якими, на їхню думку, він прикрився від критики суспільства.

Відповідні коментарі вони залишили під постом відеопривітання президента на офіційній сторінці OBOZREVATEL в Facebook. Правда, є такі, хто заступається за гаранта, мовляв він не може догодити всьому населенню України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своїй новорічній промові президент України Володимир Зеленський сказав, що хоче оголосити про мир безпосередньо під час відвідування Донбасу та Криму.