Зеленський побажав у Новому році миру, а Порошенко – імунітету людям і країні: чим відрізнялися привітання політиків

У новорічну ніч президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом, розпочавши свою промову десь за 15 хвилин до Нового року, щоб розповісти про головні події й здобутки року, що минав.

У цей час два українські телеканали транслювали новорічне вітання попередника нинішнього гаранта – п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Його спіч був коротшим, водночас в обох прозвучали спільні теми. OBOZREVATEL порівняв нові звернення політиків.

Аналізуючи головне за 2020-й рік, Зеленський і Порошенко акцентували увагу на пандемії коронавірусу. Вони обидва підкреслили внесок медиків у боротьбу з інфекцією.

"І до наших військових приєдналися наші медики. Наші суперлікарі, суперлаборанти, суперводії швидкої, суперпілоти, суперприкордонники, супервчителі, суперпожежники і суперрятувальники. І у нас точно немає іншого варіанта, ніж бути супер-Україною", – сказав Зеленський.

Водночас його попередник на цій посаді, очевидно, провів аналогію з воїнами світла: "Кажуть, у темні часи краще видно світлих людей. Так трапилося і в цей непростий двадцятий рік. Ми шануємо подвижництво медиків, які самовіддано рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. Ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада".

Як відомо, Зеленский у колі дітей простими словами загалом розповів про те, що вважає найбільшими проблемами і досягненнями України в 2020-му. Окрім пандемії, він прозвітував про програму будівництва доріг і об’єктів соціальної інфраструктури, про війну на Донбасі й оборону країни, боротьбу з корупцією і кредитування бізнесу. Також розповів про втрати України й громадян, яких вдалося повернути на батьківщину, підкреслив здобутки українців, яких він назвав великим народом, і нагадав, що наступного року країна святкуватиме 30-річчя своєї незалежності.

У своєму новорічному зверненні Зеленський переходив із української на російську, аби його почули також жителі тимчасово окупованих територій. Зокрема, він запропонував їм "перевести годинник назад" і відсвяткувати Новий рік разом із Україною.

Зазначимо, що на відміну від попереднього, це привітання Зеленського з Новим роком відрізнялося відмовою від традицій і ставкою на оригінальність.

Зі свого боку Порошенко, виступ якого тривав трохи більш ніж 5 хвилин, був не таким багатослівним. Політик підкреслив, що минулий рік добряче "потріпав" українців, проте зробив їх кращими, сильнішими і мудрішими.

На закінчення звернення Зеленський привітав громадян із Новим роком, побажавши їм здоров'я і щастя, миру для країни. А ось Порошенко закінчив промову побажанням колективного імунітету: людям – від коронавірусу, країні – "від вірусу популізму і непрофесійності", який нібито вразив державний організм.

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