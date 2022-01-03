Зеленский после переговоров с Байденом рассказал, когда состоится заседание комиссии Украина-НАТО

Соединенные Штаты Америки поддержали предложение украинского государства провести заседание комиссии Украина-НАТО. Оно состоится в ближайшие дни.

С просьбой организовать такую встречу выступил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом. Об этом информирует пресс-служба ОП.

"Высоко ценю поддержку США нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина-НАТО", – цитируют гаранта в сообщении.

Ранее Зеленский говорил, что Украина уже в 2022 году рассчитывает получить от НАТО четкий ответ на перспективы членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, власти страны используют для этого все возможности.

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В Вашингтоне заверили, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО соответствует основам европейской безопасности. Как и решение государств-членов Альянса о его расширении.

Напомним, что комиссия Украина-НАТО (КУН) – это высший органом, который принимает решение по развитию отношений между украинским государством и Североатлантическим альянсом и направляет мероприятия в плане практического сотрудничества.

Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, которые вызывают обоюдный интерес.

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