Зеленский после переговоров с Байденом рассказал, когда состоится заседание комиссии Украина-НАТО
Соединенные Штаты Америки поддержали предложение украинского государства провести заседание комиссии Украина-НАТО. Оно состоится в ближайшие дни.
С просьбой организовать такую встречу выступил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом. Об этом информирует пресс-служба ОП.
"Высоко ценю поддержку США нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина-НАТО", – цитируют гаранта в сообщении.
Ранее Зеленский говорил, что Украина уже в 2022 году рассчитывает получить от НАТО четкий ответ на перспективы членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, власти страны используют для этого все возможности.
В Вашингтоне заверили, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО соответствует основам европейской безопасности. Как и решение государств-членов Альянса о его расширении.
Напомним, что комиссия Украина-НАТО (КУН) – это высший органом, который принимает решение по развитию отношений между украинским государством и Североатлантическим альянсом и направляет мероприятия в плане практического сотрудничества.
Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, которые вызывают обоюдный интерес.
Как сообщал OBOZREVATEL:
беседа Зеленского и Байдена прошла 2 января в телефонном режиме. Лидеры обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по предотвращению дальнейшей агрессии со стороны Российской федерации.
В то же время эксперты выразили убеждение, что риск вторжения остается "очень вероятным". А остановить страну-агрессора сданы только сильные секторальные санкции.