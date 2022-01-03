Байден и Зеленский дали 'сигнал' Путину: что ждет Украину и снизится ли риск вторжения РФ

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 2 января обсудили совместные действия для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны России. Американский лидер заверил, что его страна вместе с союзниками "решительно ответят в случае атаки России". Украинский гарант поблагодарил за "непоколебимую поддержку".

Вместе с тем эксперты убеждены, что это не снизило риск вероятного вторжения РФ на украинские территории. И остановить главу страны-агрессора смогут лишь "огромные санкции". Подробнее об этом – далее в материале OBOZREVATEL.

Звонок Зеленскому от Байдена поступил через несколько дней после того, как американский лидер провел вторую за месяц беседу с главой России Владимиром Путиным на фоне напряженности на границе двух стран.

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По данным Белого дома, с президентом Украины он обсудил подготовку к серии предстоящих дипломатических встреч для решения кризиса, передает Reuters. Байден выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Также поддержал дипломатические способы деэскалации на востоке страны, исполнение Минских договоренностей и "нормандский формат".

Зеленский позже сообщил, что говорил с американским коллегой о совместных действиях США, Украины и союзников по поддержанию мира в Европе и предотвращению дальнейшей эскалации.

Несмотря на предупреждения Байдена и европейских лидеров о серьезных последствиях, если Путин продолжит вторжение, на границе с Украиной до сих пор сосредоточены около 100 тысяч российских военнослужащих. По оценкам американской разведки, пишет CNN, РФ может начать военное наступление на украинские территории "уже в начале 2022 года".

Во время разговора с Путиным в конце 2021-го американский лидер четко предупредил, что "цена за вторжение будет высокая", и заявил о серьезных экономических санкциях. А российский в ответ пригрозил, что это будет равносильно "колоссальной ошибке", которая может привести к полному разрыву отношений между двумя странами.

Россия все так же требует гарантий безопасности от США и НАТО, включая обязывающее обещание, что Альянс не будет расширяться дальше на восток и "не позволит Украине присоединиться к военному альянсу".

Байден, однако, дал понять, что Вашингтон не пойдет на уступки ни в отношении будущего НАТО, ни Украины. Это он повторил и в последнем разговоре з Зеленским: "никаких решений по Украине без нее самой".

Россия "очень вероятно" вторгнется в Украину, и ее могут остановить только "огромные санкции". Такое убеждение, оценивая обе вышеупомянутые беседы, высказал председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

По его словам, глава РФ Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции в конце года в Москве "жестикуляцией подпитывал гнев по поводу расширения НАТО на восток. При этом, цитирует американского чиновника The Guardian, "атака может иметь неприятные последствия для Кремля", поскольку в военный альянс НАТО будет вовлечено больше стран.

"Я также думаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что, если они действительно вторгнутся, это приблизит Североатлантический альянс к России, а не оттолкнет ее дальше", – поделился он мнением.

На вопрос журналистов, что остановит Путина от приказа о вторжении на территорию Украины, Шифф отметил: для этого потребуются "огромные секторальные санкции" против РФ.

"И я думаю, что наши союзники должны твердо придерживаться этого принципа. России необходимо понять, что в этом мы едины. Вторжение приведет к тому, что больше активов НАТО окажется ближе к РФ. Это будет иметь эффект, противоположный тому, которого пытается достичь Путин", – повторил он.

Вместе с тем глава комитета по разведке Палаты представителей США считает, что вряд ли на окончательное решение лидера страны-агрессора повлияют запланированные на 10-13 января дипломатические переговоры.

"Опасаюсь, что Путин весьма вероятно вторгнется. Честно говоря, до сих пор не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он определенно, похоже, настроен на это, если мы не сможем убедить его в обратном. И думаю, что ничто иное, как уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не остановит его. Это именно то, что нам нужно делать с нашими союзниками", – подытожил Шифф.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США и России намерены провести переговоры 10 января в Женеве (Швейцария) относительно "напряжения вокруг Украины". Далее запланированы беседы между Кремлем и НАТО, а также РФ и органом безопасности ОБСЕ.