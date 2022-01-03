Зеленский и Байден обсудили ситуацию с войсками Путина у границ Украины: США готовы к решительному ответу

В воскресенье, 2 января состоялся диалог президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Главной темой разговора стало скопление российских войск вблизи нашей границы.

Как сообщается на сайте Белого дома, Байден "ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину". Кроме того, он подчеркнул приверженность США и союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя" и выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также глава Белого дома высказался за дипломатические способы деэскалации на востоке Украины, выполнение Минских соглашений и нормандский формат.

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Лидеры двух стран поддержали "дипломатические усилия, которые начнутся на следующей неделе по двустороннему диалогу о стратегической стабильности в Совете НАТО-Россия и сотрудничестве в Европе", отмечает пресс-служба Байдена.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter сообщил, что "первый международный разговор года" с Джо Байденом доказал "особый характер наших отношений".

"Обсудили общие действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины", – написал Зеленский.

Беседу украинский лидер анонсировал еще 31 января на своей странице в Twitter. Тогда он подчеркнул, что не должно быть разговоров об Украине без Украины и назвал США стратегическим партнером.

Переговоры Зеленского и Байдена было решено провести для того, чтобы выработать стратегию противодействия агрессии со стороны России, а также скоординировать шаги по установлению мира в Украине и защиты безопасности Европы.

Напомним: ранее в администрации Байдена заявили, что представители президента США поддерживают тесные контакты с Украиной и союзниками в Североатлантическом альянсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря состоялись 50-минутные переговоры между Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Они обменялись предупреждениями по поводу Украины: первый требовал уменьшения наращивания вооружений РФ вблизи соседней страны, а второй предупредил о разрыве отношений из-за санкций Вашингтона по отношению к Кремлю. Все детали разговора вы найдете в материале.

Байден также предупредил Путина, что агрессия России в отношении Украины будет иметь последствия в виде санкций и усиленного присутствия США в Европе. Американский президент сказал, что США дали понять, что Путин "не может двигаться на Украину".