В США подтвердили право Украины на вступление в НАТО

В Вашингтоне заверили, что право Украины определять свои перспективы членства в Североатлантическом альянсе (NATO) соответствует основам европейской безопасности. Как и решение государств-членов НАТО о его расширении.

На этом подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Ее слова процитировал корреспондент издания "Укринформ".

"Видение президента Джо Байдена и администрации США состоит в том, что право суверенных государств выбирать пути партнерства и союзничества в альянсах является ключевым принципом европейской безопасности", – сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты Америки и раньше не раз на это указывали и такая позиция остается неизменной.

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В частности, подчеркнула спикер Белого дома, Вашингтон поддерживает стремление стран присоединяться к Альянсу и выполнять конкретные требования для членства.

"А относительно отношений НАТО с Украиной, то этот вопрос должны определять только Украина и 30 союзников из Альянса", – повторила Псаки.

Напомним: 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встретился с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Основной темой переговоров стали вступление Украины в НАТО и обострение ситуации у границ нашей страны.

Тогда Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что двери Североатлантического альянса открыты для Украины, и она вполне может получить членство в нем. Также напомнил, что Россия не может мешать ей на этом пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Белого дома отметила, что США готовы усилить военное присутствие в странах НАТО на восточном фланге. Такой вопрос, выразила убеждение Псаки, будет рассмотрен, если РФ прибегнет к новой агрессии против Украины.