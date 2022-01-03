Остановить президента России Владимира Путина от вторжения в Украину могут новые "мощные санкции". Также глава страны-агрессора должен помнить о том, что вероятное нападение РФ на нашу страну приблизит НАТО к Москве, а не наоборот.

Такое заявление сделал председатель комитета по разведке Палаты представителей США конгрессмен Адам Шифф. Свое мнение он высказал в интервью для программы "Face the Nation".

Политик подчеркнул, что все союзники США по Альянсу должны придерживаться такого же принципа относительно сдерживания агрессии РФ, чтобы дать ей понять, что страны-члены НАТО едины в вопросе санкций.

Он сказал, что новый пакет ограничительных мер, конечно, не затронет лично Путина, но может повлиять на целые сектора российской экономики.

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"Мощным сдерживающим фактором также является понимание того, что, если они действительно вторгнутся, это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет его дальше. Что мы переместим больше активов НАТО ближе к России. Что это будет иметь эффект, противоположный тому, чего пытается достичь Путин", – добавил конгрессмен.

При этом Шифф считает, что Путин действительно может отдать приказ о вторжении России в Украину, это, по его словам, "очень вероятно".

"Честно говоря, я до сих пор не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он определенно настроен на это, если мы не сможем убедить его в обратном. И я думаю, что ничто иное, как уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не остановит его", – резюмировал Шифф.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 2 января обсудили совместные действия для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны России.

О том, что теперь ждет Украину и снизится ли риск вторжения РФ, читайте в нашем материале.