Зеленский отреагировал на заявление Бродского и поручил СБУ расследовать контрабанду вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса, отреагировав на заявление главы редакционного совета OBOZREVATEL, президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Он отметил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро. Об этом написал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer.