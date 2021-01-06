Зеленський відреагував на заяву Бродського і доручив СБУ розслідувати контрабанду вакцини

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезенні в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу, відреагувавши на заяву голови редакційної ради OBOZREVATEL, президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Він зазначив, що за контрабанду і контрафакт має бути покарання.

"Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція повинна бути максимально жорсткою", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що у держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій у боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі українські нардепи і топ-чиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро. Про це написав голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним рейсом до України таємно завезли партію вакцини Pfizer.