Шмыгаль поручил расследовать возможную контрабанду в Украину вакцин для 'избранных'

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения (Минздрав) и сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса. В частности, прививок для нардепов и топ-чиновников.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, уточнив, что речь идет якобы о контрабанде доз препарата неизвестного происхождения. Глава правительства также поспешил отметить, что сам является сторонником вакцинации.

"Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, которые работают на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", – высказался он.

Премьер напомнил, что сейчас Украина ожидает первую партию вакцин – это 1,9 млн доз от китайской компании Sinovac Biotech. Также власти ведут переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания.

"Сейчас ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения. Напомню рецепт, как уберечься от болезни: носите маску, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию", – подытожил Шмыгаль.

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