Степанов подтвердил возможное использование в Украине контрабандной вакцины
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что еще 4-5 января слышал информацию о том, что на базе одной из клиник Киева якобы проводят подпольную вакцинацию от коронавируса контрабандным препаратом.
Об этом глава Минздрава сказал в комментарии изданию "Страна". Он отметил, что слышал об этом "без подробностей", еще до публикации соответствующей информации в СМИ.
"Мне лично вакцинироваться не предлагали. Думаю, последствия были бы серьезными, поэтому, наверное, не решились", – заявил Степанов.
По его словам, если в Украину действительно попала вакцина, то это могло произойти только контрабандным путем. Так, министр подчеркнул, что официально ни одну вакцину от COVID-19 ни от одного производителя в страну не завозили и не регистрировали.
Премьер-министр Денис Шмыгаль уже дал поручение Минздраву и МВД провести проверку клиники, где проводится нелегальная вакцинация.
"Я разговаривал об этом с премьер-министром, мы совместно с правоохранительными органами составим план проверки и проведем ее в ближайшее время", – заявил Степанов.
Напомним, на заявление главы редакционного совета OBOZREVATEL, президента Федерации баскетбола Михаила Бродского о том, что в Украине проводят подпольную вакцинацию, ранее отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о ввозе контрабандного препарата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Михаил Бродский отметил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тыс. евро.
По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации.
Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик заявила, что возможная тайная вакцинация против COVID-19 некоторых топ-чиновников Украины не вызывает удивления, поскольку это продолжение двойных стандартов власти.
А депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко говорит, что тайная вакцинация украинских нардепов и чиновников от COVID-19 морально недопустимыма и, кроме того, является прямым нарушением закона, что должно расследоваться соответствующими органами.
Издание OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML начало расследование схемы вакцинирования "избранных".