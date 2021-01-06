Скандал с контрабандной вакциной в Украине докатился до западных СМИ
Скандал вокруг вероятной подпольной вакцинации от COVID-19 в Украине контрабандным препаратом привлек внимание международной общественности.
Так, в среду, 6 января, о расследовании инцидента написало агенство Reuters. В материале указывается, что украинские правоохранители и представители здравоохранения проверяют информацию о том, что некоторым гражданам незаконно сделали прививки вакциной, которую еще не одобрили.
Агенство добавило, что Украина, где зарегистрировали более 1 миллиона случаев заражения COVID-19 и 19 357 смертей, еще не получила вакцину против коронавируса, хотя в декабре подписала контракт на закупку.
Ранее стало известно, что некоторые нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.
Кроме того, позже сотрудница киевской клиники Mediland подтвердила, что на базе учреждения проводят подпольную вакцинацию от коронавируса для вип-клиентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Киеве, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро, написал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения и сотрудники Министерства внутренних дел изучат информацию о возможной подпольной вакцинации.
Президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.