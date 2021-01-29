Зеленский похвастался новыми достижениями "без вранья"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео с итогами последней недели.

Как заявил он в ролике, опубликованном на YouTube, эту неделю можно назвать "неделей стабильности" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я продолжаю лично рассказывать о победах Украины – без посредников, без вранья, без долгих прелюдий", – сказал Зеленский.

Он отметил, что установлена предельная цена на газ для бытовых потребителей – 6 грн 99 коп, "меньше может быть, больше – нет".

Также, по словам президента, запущена ипотека под 7%.

"Мы обещали в программе сделать все, чтобы у украинских семей голова болела только от одного вопроса: что именно им выбрать – квартиру в городе или загородный домик. На этой неделе сделали очень важный шаг – запущена доступная для украинцев ипотека", – подчеркнул он.

Далее Зеленский напомнил, что Верховная Рада приняла президентский законопроект о народовластии через референдум.

Кроме того, поддержаны законы о Бюро экономической безопасности и о реформе СБУ.

"И о самом важном – о детях. Подписал указ о премиях, стипендиях и грантах для умных, талантливых учеников Украины", – рассказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем видео Зеленский подвел итоги усиленного карантина в Украине. Также он затронул тему вакцинации от COVID-19.