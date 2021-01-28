В Украине опубликованы новые тарифы на газ: кто заплатит меньше и сколько продлится скидка

В Украине тарифы на газ в феврале будут колебаться от 6,86 до 6,99 грн за кубометр. Снижение семьи почувствуют на себе только в марте, а в следующем месяце придут высокие платежки за январь. Скидка будет действовать до конца отопительного сезона, после же всех переведут на годовые контракты.

О том, у кого дешевле газ и что изменится в следующем месяце, читайте в материале OBOZREVATEL.

Минимальная стоимость кубометра в феврале составит 6,86 грн. По новым правилам, которые действуют до конца марта, поставщики не имеют право продавать голубое топливо дороже, чем за 6,99 грн. За 6,86 грн продавать голубое топливо будет "Нафтогаз", но только для своих клиентов.

Если украинцы на какое-то время вовсе останутся без поставщика (например, их поставщик откажется продавать голубое топливо по установленной Кабмином цене), то они автоматически станут клиентами "Нафтогаза" и в таком случае смогут покупать голубое топливо по цене в 6,99 грн за кубометр.

Компания Megawatt предложила цену 6,88, "Агросинтез Трейдинг" – 6,88, Энергетические ресурсы Украины – 6,90.

Тарифы на газ будут фиксированными (6,99 грн за кубометр) только до марта 2021-го, затем всех потребителей без спроса переведут на годовые контракты.

Об этом 26 января в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Выступление транслировалось на официальном сайте парламента. "Основным продуктом газораспределительных компаний станет годовой продукт по умолчанию. Это то, над чем мы сейчас работаем с парламентским комитетом и газораспределительными компаниями. Людям будет устанавливаться тариф в год по умолчанию", – сказал премьер.

С помощью годовых контактов платить за голубое топливо можно меньше. Это связано с тем, что цена на газ летом ниже. И если в теплый период времени заказать голубое топливо сразу на год, то ежемесячно можно платить равными частями по низкой цене.

С 1 февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.

В сумме снижение цены на газ и ограничение стоимости его транспортировки, по подсчетам Кабмина, позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL: